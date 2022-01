यूपी विधानसभा चुनाव 2022: उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में हो सकते हैं मतदान, दोपहर 3.30 बजे होगी Election Commission की प्रेस कॉन्फ्रेंस

UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Vidhan Sabha Chunav) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Chunav) की रणभेरी आज बजने वाली है. चुनाव आयोग आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election) की तारीखों का ऐलान करेगा. यूपी चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) ने आज दोपहर 3.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस (Election Commission Press Conference) बुलाई है. चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश (UP Election Date) के साथ-साथ उत्तराखंड, पंजाब समेत सभी पांच राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करेगा. सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश में 6 से आठ चरणों में मतदान हो सकते हैं. पिछले चुनाव के तारीखों की तुलना में इस बार चार दिनों की देरी है. 2017 में 4 जनवरी को चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ था.