UP Chunav Date: कभी भी बज सकती है यूपी चुनाव की रणभेरी, तैयारियों की समीक्षा को UP दौरे पर आ रही आयोग की टीम, जानें तारीख

UP Assembly Election Date: अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election Date) की रणभेरी अब कभी भी बज सकती है. यूपी चुनाव (UP Chunav Date) की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग (election commission) ने तैयारियां पूरी कर ली है और अब केवल समीक्षा करना बाकी है. इसके लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाली है.