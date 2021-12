UP Chunav 2022: दिन में रैली, रात 1 बजे तक बैठकें...BJP के 'चाणक्य' ने सेट कर लिया यूपी फतह का फॉर्मूला, जानें प्लानिंग

Amit Shah on Mission UP Chunav 2022: यूपी विधानसभा चुनाव ( UP Chunav 2022) में जीत का परचम लहराने की कोशिशों में जुटी भाजपा (BJP) की कमान अब पीएम मोदी (PM Modi) के साथ-साथ अमित शाह (Amit Shah) ने भी संभाल ली है। शुक्रवार को अमित शाह ने रैली से लेकर ताबड़तोड़ बैठकें की और यूपी चुनाव जीतने का फॉर्मूला सेट कर दिया। अमित शाह ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को भाजपा के साथ-साथ सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलने का मंत्र दे दिया।