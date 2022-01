UP Election: 2 मंत्री, 6 विधायक और दर्जनभर पूर्व MLAs से मजबूत हुई सपा, देखें स्वामी के साथ कौन-कौन हुए टीम अखिलेश में शामिल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) से ठीक पहले समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने बड़ी सेंधमारी की है और भाजपा को कई झटके देकर अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश की है. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav News) की उपस्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya News) से लेकर धर्म सिंह सैनी समेत दर्जनों विधायक-पूर्व विधायक आज साइकिल पर सवार हो गए. लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा छोड़ने वाले (who resign from bjp) स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर और विनय शाक्य समेत कई नेता अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए. स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह सैनी के अलावा भाजपा और बसपा समेत 20 के करीब पूर्व विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए.

स्वामी ने कैसे भाजपा पर हमला किया

सपाई होते ही स्वामी प्रसाद मौर्या ने भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले किए. मैंने सोचा था कि इतने समय तक वनवास झेलने के बाद भाजपा अच्छा काम करेगी लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया. आज मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि आज 14 जनवरी को जो यह कार्यक्रम हो रहा है, इससे एक ऐसा तूफ़ान चलेगा, जिससे भाजपा के परखच्चे उड़ जाएंगे. अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं नौजवान हैं और प्रदेश के लाखों लोग उनके साथ मिलकर बीजेपी को निस्तनाबूत कर देंगे.

बहन जी का नाम लेकर स्वामी का अटैक

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिसका मैं साथ छोड़ता हूं, उसका कोई वजूद नहीं रहता. हमारी बहनजी इसका जीता जागता सबूत है. बहन जी ने कांशीराम जी का नारा बदल दिया, मैंने उसका विरोध किया लेकिन वह नहीं मानीं और आज उनका कोई वजूद नहीं रहा. वहं, योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान पर कहा कि लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं है बल्कि 85 बनाम 15 की है. हम तो कहते हैं कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है. यदि आप हिंदुओं के हमदर्द हैं तो फिर पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर क्यों डाका डालते हो.

List of Uttar Pradesh BJP MLA: आज कौन-कौन हुए सपा में शामिल

स्वामी प्रसाद मौर्या (योगी कैबिनेट में थे मंत्री)डॉ. धर्म सिंह सैनी (योगी कैबिनेट में थे मंत्री)भगवती सागर (विधायक, बिल्हौर कानपुर)विनय शाक्य (बिधूना औरैया)रौशन लाल वर्मा (तिलहर शाहजहपुर)डॉ. मुकेश वर्मा (शिकोहाबाद)बृजेश प्रजापति (तिंदवारी बंदा)अमर सिंह चौधरी ( अपना दल)

समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत करने वाले अन्य नेता

अली युसूफ, पूर्व विधायकराम भर्ती, पूर्व मंत्रीनीरज मौर्य, पूर्व विधायकहरपाल सैनी, पूर्व एमएलसी मेरठबलराम सैनी, पूर्व विधायक मुरादाबादराजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक मिर्जापुरविद्रोही मौर्य, पूर्व राज्य मंत्रीपदम सिंह, मुख्य सुरक्षा अधिकारीबंसी सिंह पहाड़िया, पूर्व विधायकअमरनाथ मौर्य, अध्यक्ष सहकारिता बैंकआरके मौर्य, समाज सेवीबलराम मौर्य, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्यमहेंद्र मौर्यरजनीकांत मौर्य,राम लखन, फैजाबाददेवेश श्रीवास्तवसतेंद्र कुशवाहागुलाब मौर्य, पिछड़ा वर्गजितेंद्र पालचौधरी हरपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन

भाजपा छोड़ने वाले विधायकों की लिस्ट (who resign from bjp)

1. स्वामी प्रसाद मौर्य2. भगवती सागर3. रोशनलाल वर्मा4. विनय शाक्य5.अवतार सिंह भड़ाना6.दारा सिंह चौहान7.बृजेश प्रजापति8.मुकेश वर्मा9.राकेश राठौर10.जय चौबे11.माधुरी वर्मा12.आर के शर्मा13. बाला प्रसाद अवस्थी14.डॉ. धर्म सिंह सैनी15- चौधरी अमर सिंह