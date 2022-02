UP 4th Phase Voting: यूपी चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग आज, जानें हर डिटेल

UP chunav 4th phase voting : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के लिए चौथे चरण का मतदान आज यानी 23 फरवरी (4th Phase Voting on Feb 23) होगा. चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. इसमें रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 624 कैंडिडेट मैदान में हैं. वहीं, अब तक पहले तीन चरण में यूपी विधानसभा की 403 में से 172 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं. जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 59 विधानसभा सीटें रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर और बांदा जिलों की हैं.