6 रूट, 6 रथ यात्रा और 404 सीटें; BJP ने बना लिया यूपी फतह का यह 'महाप्लान'

BJP Plan for UP Chunav: यूपी चुनाव (UP Chunav) के मद्देनजर हर वोटर और समाज के हर तबके तक पहुंचने के लिए 19 दिसंबर से यूपी में भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा (BJP Rath Yatra) निकालने की तैयारी कर रही है. अभी तक की तैयारी के मुताबिक, 6 अलग-अलग रूट पर भाजपा रथ यात्राएं निकलेगी, जो यूपी के हर विधानसभा को कवर करेगी। रथ यात्राओं के छह रूट को फाइनल कर लिया गया है.