BJP Star Campaigners For UP Chunav: BJP ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, PM मोदी के अलावा कौन-कौन हैं शामिल, देखें पूरी LIST

लखनऊ: BJP Star Campaigners For UP Chunav: उत्तर प्रदेश (UP Election 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट (BJP star campaigner List For UP Chunav) जारी कर दी है. उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए भाजपा की स्टार प्राचरकों की इस लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कुल 30 नेताओं के नाम शामिल हैं. भारतीय जनता पार्टी के ये सभी नेता यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए पार्टी के लिए वोट मांगेंगे.

भाजपा की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे टॉप पर नाम पीएम नरेंद्र मोदी का है. उसके बाद जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी आदि का है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं. इस लिस्ट में स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी भी शामिल हैं. तो चलिए जानते हैं भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कौन-कौन हैं शामिल.

स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट (BJP star campaigner List For UP Assembly Election First Phase):

1. पीएम नरेंद्र मोदी2. जेपी नड्डा3.राजनाथ सिंह4. अमित शाह5. नितिन गडकरी6. स्वतंत्रदेव सिंह7. धर्मेंद्र प्रधान8. योगी आदित्यनाथ9. राधा मोहन सिंह10. मुख्तार अब्बास नकवी11. स्मृति ईरानी12. केशव प्रसाद मौर्य13. दिनेश शर्मा14.संजीव बाल्यान15. जसवंत सैनी16. हेमा मालिनी17. अशोक कटारिया18. सुरेंद्र नागर19. जनरल वीके सिंह20. चौधरी भूपेंद्र सिंह21. बीएल वर्मा22. राजवीर सिंह ‘राजू भैया’23. एसपी सिंह बघेल24. साध्वी निरंजन ज्योति25. कांता करदम26. रजनीकांत माहेश्वरी27. मोहित बेनीवाल28. धर्मेंद्र कश्यप29. जेपीएस राठौर30. भोला सिंह कातिख

यूपी में कितने चरण में कब चुनाव

बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए सात चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा. उत्तर प्रदेश में अन्य चरणों में मतदान 14, 20, 23, 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को होगा. वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे.

