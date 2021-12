अब होगा असली दंगल: चुनावी मोड में आईं मायावती, BSP की अहम बैठक कल, बनेगा यूपी फतह का प्लान

Mayawati Meeting on UP Chunav: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) के लिए अब असली दंगल होने ही वाला है. बसपा सुप्रीमो मायावती (Mayawati) यूपी चुनाव के लिए कब से प्रचार अभियानों में जुटेंगी और कब से ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी, इस पर से कल यानी गुरुवार को पर्दा उठ जाएगा. मायावती ने 23 दिसंबर को पार्टी मुख्यालय पर बसपा की एक अहम बैठक बुलाई है.