यूपी में बड़ा उलटफेर; कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, अमरोहा से घोषित प्रत्याशी सलीम खान सपा में शामिल हुए

UP Elections 2022: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में विधानसभा चुनाव (UP Chunav) को लेकर सियासी उठा-पटक अब भी जारी है. उत्तर प्रदेश में आज उस वक्त बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब कांग्रेस (Congress Candidate Salim Khan Joins SP) का उम्मीदवार साइकिल पर सवार हो गया. यूपी चुनाव (UP Election) में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और अमरोहा सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली.