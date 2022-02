UP Chunav: भाजपा, सपा या बसपा...किसके पास सबसे अधिक करोड़पति कैंडिडेट? देखें तीसरे चरण के 'रईसों' की लिस्ट

UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav) के तीसरे चरण (UP Chunav Third Phase Voting) में किस्मत आजमा रहे करोड़पति उम्मीदवारों के मामले में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party), भाजपा से आगे है. यूपी चुनाव (UP Election 2022) के तीसरे चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक 52 करोड़पति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनकी संपत्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि भाजपा 48 करोड़पति उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर है. उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे 46 करोड़पति उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के क्रमश: 29 और 18 उम्मीदवार करोड़पति हैं.