UP Weather News: यूपी में अभी दो दिन और बारिश के आसार, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया यलो अलर्ट

उत्तर प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड (UP Cold Wave) से राहत मिलती नहीं दिख रही है. यहां बूंदाबांदी के साथ ही चल रही हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है. मौसम विभाग (UP Weather News) ने अगले दो दिन गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी (UP Rain) की संभावना जताई है. इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में कोल्ड डे कंडीशन (Cold Day Alert) यानी अधिक ठंडे दिन की चेतावनी भी जारी की गई है.