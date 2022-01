UP Corona Update: दो दिनों में संक्रमितों की संख्या दोगुनी, शनिवार को मिले 6411 नए केस, 6 की मौत

New Corona Cases in UP : शनिवार को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जारी बुलेटिन के मुताबिक, बीते 24 घंटे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 6411 मामले सामने आए हैं. इस दौरान यूपी में संक्रमण से 6 लोगों की मौत हो गई है. दो दिन पहले यूपी में कोरोना के महजा 3121 नए मामले सामने आए थे. इस लिहाज से देखें तो दो दिन के भीतर यूपी में कोरोना संक्रमण की दर दोगुनी हो गई है.