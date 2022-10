UPSC की आपत्ति के चक्कर में फंसी UP के DGP की कुर्सी, IPS डीएस चौहान अब नहीं बन पायेंगे स्थाई DGP

Follow us on

हालांकि ये पहला मौका है जब UPSC द्वारा UP के स्थाई DGP की नियुक्ति के मामले में इस तरह की आपत्ति जताई गई है. जिससे एक ओर जहां UP के कार्यवाहक DGP डीएस चौहान को झटका लगा है, तो वहीं कुछ दिनो पहले UP के अपर मुख्य सचिव IAS अवनीश अवस्थी को भी सेवा विस्तार ना दिये जाने से एक बड़ा झटका लगा था. हांलाकि एक ओर जहां योगी सरकार द्वारा अब स्थाई DPG के बजाय IPS डीएस चौहान को ही उनके रिटायरमेंट मार्च 2023 तक कार्यवाहक डीजीपी बनाए रखने के कयास लगाये जा रहे हैं. क्योंकि बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की सरकारों ने पहले भी UPSC के पैनल और इस संबंध में सुप्रीमकोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार कर कई माह तक कार्यवाहक DGP की तैनाती कर चुकी है. जबकि दूसरी ओर UP में जल्द ही स्थाई DGP की नियुक्ति के भी प्रयास किये जा सकते हैं.

2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में DGP की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देते हुए कहा था कि “एक्टिंग DGP की कोई पोस्ट नहीं होती है. DGP का कार्यकाल खत्म होने से पहले राज्य सरकार इस पद के लिए नाम UPSC को भेजेगी. इस लिस्ट को वहां से UPSC जोड़-घटाकर वापस लौटाएगा. इस लिस्ट में से राज्य सरकार किसी भी नाम का चयन कर सकती है. DGP का कार्यकाल कम से कम 2 साल जरूरी है. “हालांकि वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन करते हुए 2 वर्ष के कार्यकाल की जगह सिर्फ 6 माह का कार्यकाल शेष बचना जरूरी कर दिया था. ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के आधार पर UP में स्थाई DGP की नियुक्ति होगी, तो UP के मौजूदा डीजीपी जेल IPS आनंद कुमार वरिष्ठता और शेष कार्यकाल के आधार पर DGP पद के प्रबल दावेदार होंगे. ऐसी स्थित में सरकार IPS आनंद कुमार को UP का नया DGP बना सकती है.