पहले चरण की 58 सीटों पर BJP ने 2017 में किया था क्लीन स्वीप, क्या दोहरा पायेगी इतिहास? इस बार समीकरण हैं अलग

उत्तर प्रदेश (UP Election) में होने जा रहे विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण (First Phase Voting) की जिन सीटों पर मतदान होने जा रहा है, उन सीटों पर मौजूदा वक्त में भाजपा (BJP News) का दबदबा कायम है. पहले चरण के तहत मतदान वाली 58 सीटों में से 52 पर 2017 में भाजपा ने परचम लहराया था. यानी 90 फीसदी सीटों को भाजपा ने जीता था.