UP Election 2022: उत्तर प्रदेश की इस सीट पर अब बाप-बेटी के बीच होगी जंग, BJP ने मुकाबले को ऐसे बनाया दिलचस्प

Riya vs Vinay shakya on Bidhuna Vidhan Sabha Seat: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Assembly Elections) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) को लेकर सियासी समीकरण दिलचस्प होते जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में न केवल पार्टियों के बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, बल्कि बाप-बेटी भी एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में कूद पड़े हैं. भाजपा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के लिए अपनी चौथी कैंडिडेट लिस्ट (BJP Candidates List) जारी कर दी. इस चौथी लिस्ट में भाजपा ने बिधूना विधानसभा सीट (Bidhuna Constituency News) से मौजूदा विधायक विनय शाक्य (MLA Vinay Shakya) के पाला बदलकर समाजवादी पार्टी में जाने के बाद उनकी बेटी रिया शाक्य (Riya Shakya) को ही पिता के खिलाफ मैदान में उतार दिया है. भाजपा के इस दांव से बिधूना विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब यहां भाजपा-सपा के नाम से टक्कर नहीं, बल्कि बाप-बेटी में ही टक्कर होगी.