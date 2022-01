UP Election 2022: स्वामी से खुश अखिलेश को BJP ने दिया 'क्लेश', 10 दिन के भीतर ही बिगाड़ दिया सपा का गेम!

UP Chunav 2022: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) में जीत-हार का फैलसा भले ही वोटिंग के बाद होगा, मगर यूपी (UP Chunav) में जारी परसेप्शन की लड़ाई में पल-पल बाजी पलटती दिख रही है. चुनाव से पहले दल बदलने का ट्रेंड कोई नया नहीं है, मगर इस बार बड़े-बड़े विकेट गिर रहे हैं और दल बदलने के साथ ही सियासी हवा का रुख भी पल-पल में बदलता दिखाई दे रहा है. विधानसभा चुनाव से पहले जारी सियासी खींचतान में कभी सपा, भाजपा पर भारी पड़ रही है तो कभी भाजपा, समाजवादी पार्टी को पछाड़ रही है. यूपी की कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं रही, जिसके बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले पाला नहीं बदला है. दस दिन पहले तक भाजपा के तीन मंत्रियों ने ही पाला बदलकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था और ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौब बन रहा है, मगर भाजपा ने दस दिन के भीतर ही ऐसा काउंटर अटैक किया कि फिर से वह सपा के सियासी माहौल पर अपना दबदबा बनाती नजर आ रही है.