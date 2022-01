UP Election: महाराष्ट्र में 'हम साथ-साथ हैं' तो यूपी में 'हम आपके हैं कौन', जानें कांग्रेस, NCP और शिवसेना का चुनावी प्लान

UP Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election) में सियासत के कई रंग देखने को मिल रहे हैं. कुछ पार्टियों की स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में जहां मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहीं यूपी (UP Chunav) आते ही उनकी राह अलग हो गई है. शायद इसीलिए कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी संभव है. महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार है, जिसमें शिवसेना (Shiv Sena), एनसीपी (NCP) और कांग्रेस (Congress) गठबंधन में हैं. मगर जब बात यूपी चुनाव की आती है तो ये तीनों पार्टियां अलग-अलग खेमे में नजर आ रही हैं. यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जहां महाराष्ट्र में साथ-साथ हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग-अलग राह पर चल रही हैं.