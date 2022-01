UP Chunav: वर्चुअल रैली में भीड़ जुटाने पर चुनाव आयोग ने Akhilesh Yadav की सपा को लगाई फटकार, जानें क्या नसीहत दी

उत्तर प्रदेश (UP Chunav 2022) में होने जा रहे विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) से पहले चुनाव आयोग (Election Commission) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) को आचार संहिता (Code Of Conduct) के उल्लंघन के मामले में फटकार लगाई है. चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की समाजवादी पार्टी को बीते शुक्रवार (14 जनवरी) को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में एक बड़ी सार्वजनिक सभा में कोविड दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है. चुनाव आयोग ने माना कि 14 जनवरी को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया था. दरसअल शुक्रवार को सीएम योगी की कैबिनेट का हिस्‍सा रहे स्‍वामी प्रसाद मौर्य और डॉ धर्म सिंह सैनी समेत कई भाजपा विधायकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा था.