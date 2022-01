UP Election 2022: पश्चिम से पूर्वांचल और अवध से बुंदेलखंड तक...कहां किसका पलड़ा भारी, समझें यूपी चुनाव का पूरा सियासी समीकरण

UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के पहले और दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है. सभी पार्टियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश (UP Election) से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक चुनावी बिसात बिछा रही हैं. चूंकि भाजपा ने चारों क्षेत्रों से जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत पाई थी, इसलिए वह दोबारा से उसी तरह की जीत दोहराना चाह रही है. वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस भी चारों क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाकर सत्ता पाना चाह रही हैं. आइये जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों के सियासी समीकरणों का पूरा हाल.