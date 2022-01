UP Elections Date: यूपी में बज गया चुनावी बिगुल, 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग, देखें सभी सीटों की लिस्ट

UP Election 2022 schedule First Phase: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Vidhan Sabha Chunav) की तारीखों का ऐलान हो गया है. उत्तर प्रदेश (UP Election First Phase Voting Date) में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी और नतीजे 10 मार्च को आएंगे. चुनाव आयोग (Election Commission) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में सात चरणों में विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Schedule) होंगे. पहले चरण की वोटिंग जहां 10 फरवरी को होगी, वहीं आखिरी यानी सातवें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा. यूपी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 14 जनवरी है.