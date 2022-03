UP Exit Poll Result 2022 Live Update: यूपी में साइकिल पकड़ेगी रफ्तार या फिर एक बार भाजपा सरकार? कुछ देर बाद आएंगे एग्जिट पोल के नतीजे

Uttar Pradesh Exit Poll Result Live Update: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Election) के लिए आज एग्जिट पोल (Exit Poll) जारी होंगे. एग्जिट पोल (UP exit Poll) के जरिए 10 मार्च के नतीजों की भविष्यवाणी की जाएगी. मगर यह भविष्यवाणी सही साबित हो जाए यह जरूरी भी नहीं. तो चलिए जानते हैं चैनलों-एजेंसियों के एग्जिट पोल (UP Chunav Exit Poll Result 2022) का इशारा किस ओर है.