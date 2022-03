UP Chankya Exit Poll: यूपी में बीजेपी को 294 सीटें, बसपा को इतनी, जानें सपा का हाल

Todays Chanakya UP Exit Poll: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Exit Poll) में सभी सातों चरणों के लिए मतदान संपन्न हो गए. यूपी विधानसभा चुनाव (UP EXit Poll Results) के नतीजे अब 10 मार्च को आएंगे, मगर उससे पहले अलग-अलग एग्जिट पोल में एक अनुमान दिख गया कि यूपी में किसकी सरकार बन सकती है. यूपी चुनाव को लेकर टूडेज चाणक्य (Today's Chanakya Exit Poll) के एग्जिट पोल का आंकड़ा भी सामने आया है, जिसमें एक बार फिर यूपी में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है.