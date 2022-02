UP Election 2022: यूपी चुनाव के पहले चरण में 60.17% मतदान, किस जिले में कितने फीसदी वोट पड़े, देखें पूरी लिस्ट

UP Chunav First Phase Voting Percentage: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav) के पहले चरण में हुए मतदान का आधिकारिक डेटा सामने आ गया है. यूपी चुनाव (up election first phase voting percentage) के पहले चरण में 60.17 फीसदी मतदान हुआ है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ कम है. 2017 में पहले चरण में करीब 63 फीसदी मतदान हुआ था. उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण के तहत शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में सुबह सात बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे समाप्त हो गया. इस दौरान कैराना में सबसे अधिक वोटिंग दर्ज की गई.