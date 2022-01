'चाचा'-'भतीजे' को आसानी से नहीं छोड़ेंगी 'बुआ', Akhilesh Yadav-Shivpal Singh Yadav के खिलाफ Mayawati ने बना लिया यह फुलप्रूफ प्लान

UP Elections 2022: जैसे-जैसे चुनाव (UP Assembly Elections) नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) की लड़ाई दिलचस्प होते जा रही है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) की राजनीति में चाचा-भतीजे की जोड़ी को झटका देने की तैयारी में बुआ जुट गई हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP Chief Mayawati) ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और उनके चाचा शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) को घरेने के लिए फुलप्रूफ प्लान बना लिया है. यूपी चुनाव के बढ़ते सियासी पारे के बीच मायावती ने बड़ा दांव खेलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ सामान्य सीट होते हुए भी दलित कैंडिडेट को टिकट दिया है. बसपा ने जहां करहल सीट से कुलदीप नारायण को टिकट दिया है, वहीं जसवंतनगर से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है. बता दें कि करहल सीट से अखिलेश यादव सपा के उम्मीदवार हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जसवंतनगर से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं.