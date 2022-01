UP Election Date: यूपी चुनाव की तारीखों का आज ही होगा ऐलान, 3.30 बजे Election Commission की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Election Commission Press Conference on UP Chunav: उत्तर प्रदेश (UP Chunav) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) की रणभेरी आज ही बजेगी. उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव (up election date live) की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने आज उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. आज दोपहर 3.30 बजे चुनाव आयोग (Chunav aayog UP Chuanv Tareekh) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान करेगा. सूत्र बता रहे हैं कि यूपी में 6 से 8 चरण में हो विधानसभा चुनाव (UP Election 2022 date announcement) हो सकता है.