UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण (Fifth Phase Polling) का मतदान आज यानी रविवार (27 फरवरी) को हो रहा है. इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है. इस चरण में यूपी के डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) समेत योगी कैबिनेट के कई मंत्री मैदान में हैं. वहीं, अमेठी के राजा डॉ. संजय सिंह और प्रतापगढ़ के बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raghuraj Pratap Singh as Raja Bhaiya) समेत 692 कैंडिडेट अपनी किस्‍मत आजमा रहे हैं.