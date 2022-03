UP Election Result: BJP की आंधी में धूल फांकते रह गए विरोधी, लखीमपुर-उन्नाव समेत UP के इन जिलों में हो गया भाजपा का कब्जा, देखें लिस्ट

UP Vidhan Sabha Chunav Parinam: उत्तर प्रदेश (UP Election Result) में हुए विधानसभा चुनाव (UP vidhan Sabha Chunav Parinam) के नतीजे आ गए हैं. कई मिथ्यों और रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए पहली बार विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election Results) लड़ रहे योगी आदित्यनाथ चुनाव (Yogi Adityanath) जीत चुके हैं. अब तक के नतीजों और रुझानों की मानें तो यूपी में एक बार फिर से भाजपा (BJP Wins UP Elections) की सरकार बनेगी. कई सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, जिसकी वजह से अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है. मगर यूपी चुनाव (UP chunav Natije) के नतीजों से यह साफ है कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से टकराकर अखिलेश की साइकिल चकनाचूर हो गई है. वहीं, इस लड़ाई में बसपा-कांग्रेस दूर-दूर तक नहीं दिखाई दी. जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उसके मुताबिक यूपी में योगी-मोदी की ऐसी आंधी आई है कि कई जिलों में भाजपा ने विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया.