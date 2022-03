UP Election Result: रुझानों में आम आदमी पार्टी यूपी से लेकर उत्तराखंड में पूरी तरह 'साफ'

UP Assembly Election Result 2022 Today Live Updates: उत्तर प्रदेश (UP Election Result 2022), पंजाब (Punjab Election Result) और उत्तराखंड (Uttarakhand Election Result) समेत आज पांच राज्यों के नतीजे आने वाले हैं. यूपी समेत पांच राज्यों में वोटों की गिनती जारी है और अब तक के आए रुझानों (UP Election Result Trends( में यूपी में भाजपा (BJP) प्रचंड बहुमत की ओर जाती दिख रही है. अब तक के रुझानों में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Vidhan Sabha Chunav Result) में भाजपा करीब 250 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सपा 122 सीटों पर लीड कर रही है. कांग्रेस 4 और बसपा तीन सीटों पर आगे है. हालांकि, यहां सबसे अधिक चौंकाने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी अब तक एक भी सीट पर लीड नहीं कर रही है.