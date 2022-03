UP Election Result 2022: उत्तर प्रदेश में कौन लगाएगा जीत का गुलाल? यूपी चुनाव के नतीजे आज, पढ़ें काउंटिंग से जुड़े हर अपडेट

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों (UP Election Result 2022) का इंतजार अब खत्म होने वाला है. राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश (UP Vidhan Sabha Chunav Parinam) में सात चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सारी निगाहें चुनावी नतीजों पर टिक गई हैं. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) की 403 विधानसभा सीटों के लिए परिणाम आज घोषित (UP Chunav Result) किए जाएंगे. उत्तर प्रदेश में हार से कौन होगा ‘लाल’ और कौन लगाएगा जीत का ‘गुलाल’? इसका फाइनल ऐलान आज हो जाएगा. आज यानी 10 मार्च को होने वाली मतगणना (UP Chunav Counting) के लिए चुनाव आयोग (Election Commission Of India) ने पूरी तैयारी कर ली है. यूपी चुनाव की मतगणना (UP Election Vote Counting) सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इसके कुछ ही घंटों में इसके शुरुआती रुझान (UP Election Result Trends) भी आने लगेंगे. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और फिर उसके बाद EVM के वोटों की गिनती होगी.

आज के चुनावी नतीजों से यह तय हो जाएगा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाकर कीर्तिमान रचती है या समाजवादी पार्टी (सपा) पांच साल बाद फिर सत्ता में लौटती है, या फिर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अथवा अन्य कोई दल या गठबंधन सभी को चौंकाते हुए सत्ता शीर्ष पर पहुंचता है. चुनाव परिणाम से यह भी तय होगा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की नई तरह की राजनीति रंग लाएगी, सपा मुखिया अखिलेश यादव की अपील परवान चढ़ेगी या फिर भाजपा का करिश्मा एक बार फिर अपना जादू दिखाएगा.

राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना राज्य के सभी 75 जिलों में सुबह आठ बजे शुरू होगी, सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में पड़े मतों की गणना की जाएगी. निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक, मतगणना स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है. हर विधानसभा क्षेत्र में पांच मशीन की वीवीपैट पर्ची की गिनती भी की जाएगी. मतगणना केंद्रों पर वीडियो कैमरा और स्टैटिक कैमरा भी लगाए गए हैं. साथ ही हर केंद्र पर मीडिया सेंटर भी स्थापित किए गए हैं.

क्या हैं सुरक्षा के इंतजाम

चुनाव आयोग के अधिकारियों की मानें तो सभी मतगणना केंद्रों की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इसमें केंद्रीय पुलिस बल, पीएसी तथा राज्य पुलिस बल शामिल हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक तमाम मतगणना केंद्रों पर 250 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किये गये हैं. इनमें से 36 कंपनियों को ईवीएम की सुरक्षा में तैनात किया गया है जबकि 214 को मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है. मतगणना के दौरान कुल 61 कंपनी पीएसी बल भी तैनात किये गये हैं. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश पुलिस के 625 राजपत्रित अधिकारी, 1807 इंस्पेक्टर, 9598 दारोगा, 11627 हेड कांस्टेबल और 48649 कांस्टेबल को मतगणना के दौरान सुरक्षा में तैनात किया गया है.

इन दिग्गजों के भाग्य का होगा फैसला

इस बार का यूपी चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. यूपी चुनाव में गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करहल सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, करहल से भाजपा कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य, सरधना से बीजेपी के संगीत सोम, रायबरेली से बीजेपी की अदिति सिंह, तमकुहीराज से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जहूराबाद से सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर, हस्तिनापुर से कांग्रेस की अर्चना गौतम, जसवंतनगर से शिवपाल सिंह यादव, कुंडा से राजा भैया, नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह समेत कई दिग्गजों के भाग्य का आज फैसला होगा.

काउंटिंग को लेकर क्या हैं इंतजाम

यूपी चुनाव में मतगणना के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 84 मतगणना केन्द्र बनाये गये हैं, जिनमें से आगरा में 05, अमेठी, अम्बेडकरनगर, देवरिया, मेरठ, आजमगढ़ में 02-02 और शेष जनपदों में 01-01 मतगणना केन्द्र बनाये गये हैं. विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना हेतु प्रत्येक विधान सभा में एक-एक कुल 403 प्रेक्षक तैनात किये गये हैं. किसी भी प्रकार के विजय जुलूस, रैली इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा.

एग्जिट पोल में क्या है अनुमान

यूपी चुनाव के आखिरी चरम की वोटिंग खत्म होने के बाद सोमवार कोविभिन्न समाचार चैनलों और एजेंसियों द्वारा दिखाए गए एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया गया है. हालांकि उनमें सपा की सीटों की संख्या पहले से अधिक होने की संभावना भी जताई गई है. इसके अलावा बसपा के दहाई के अंक तक सिमट जाने और कांग्रेस को 10 से कम सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है. न्यूज 18 के महापोल ऑफ पोल्स में भी यूपी में भाजपा की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है. हालांकि, आज के नतीजों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यूपी में एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होते हैं.

पिछले चुनाव में क्या थे नतीजे

योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह सामान्य निर्वाचन के बाद लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे. भाजपा ने वर्ष 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी. पिछले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को 403 में से 312 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं, उसके सहयोगियों अपना दल (सोनेलाल) को नौ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को चार सीटें मिली थी. भाजपा ने इस बार अपना दल (सोनेलाल) और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार राष्ट्रीय लोक दल तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है.

किस चरण में कितना फीसदी मतदान

पहला चरण- 60 फीसदीदूसरा चरण-64 फीसदीतीसरा चरण-61 फीसदीचौथा चरण-60 फीसदीपांचवां चरण-57.32 फीसदीछठा चरण-55.7 फीसदीसातवां चरण- 57.5

उत्तर प्रदेश चुनाव का पूरा कार्यक्रम

पहला फेज: 10 फरवरीदूसरा फेज-14 फरवरीतीसरा फेज- 20 फरवरीचौथा फेज- 23 फरवरीपांचवां फेज- 27 फरवरीछठा फेज- 3 मार्चसातवां फेज- 7 मार्च