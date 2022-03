UP Election Result: यूपी में बुरी तरह डूबी बसपा-कांग्रेस की नैया, इससे BJP या SP को फायदा? आंकड़ों से जानें

UP Assembly Election Result 2022 Today Live Updates: उत्तर प्रदेश (UP Election Result) में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों (uttar pradesh assembly vidhan sabha chunav ke natije) के लिए वोटों की गिनती जारी है. भले ही अभी फाइनल नतीजे नहीं आए हों, मगर अब तक के रुझानों ने यह इशारा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश (UP Chunav Parinam) में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है. यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा करीब 264 सीटों से आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 134 सीटों पर लीड कर रही है. अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बननी तय है. भाजपा को बहुमत मिल गया है और सपा का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बेहतर है, मगर बसपा और कांग्रेस की हालत और भी ज्यादा खराब हुई है.