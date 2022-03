UP Election Result: शुरुआती रुझानों में BJP शतक के करीब, सपा की फिफ्टी भी अधूरी, जानें कांग्रेस-बसपा का हाल

uttar pradesh assembly election results 2022 live-updates: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Election Result 2022) में जनता ने किस पर प्यार बरसाया है और किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए अयोग्य माना है, आज उसका जनादेश आएगा. उत्तर प्रदेश (UP Chunav Parinam) में विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती (UP Election Counting) जारी है और शुरुआती रुझान भी आ रहे हैं. जैसे-जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी, यूपी विधानसभा (UP Vidhan Sabha Chunav Parinam) की कुल 403 सीटों पर हार-जीत की तस्वीर भी साफ होती जाएगी. सुबह आठ बजे से यूपी में काउंटिंग जारी है और शुरुआती रुझानों (UP Election Trends) में भाजपा आगे चल रही है.