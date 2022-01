UP Election: अगर रैलियों के बगैर हुए यूपी चुनाव तो किसके पक्ष में बहेगी हवा, समझें नफा-नुकसान का सियासी गणित

UP Election 2022: ओमिक्रॉन (Omicron) और कोरोना कहर (Corona in UP) की वजह से उत्तर प्रदेश (UP Election) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Chunav) के तौर-तरीकों में बदलाव हो सकता है. कांग्रेस और भाजपा ने जिस तरह से वर्चुअल सभा करने का ऐलान किया है, ऐसे में अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग के अंतिम फैसले पर टिकी हैं कि आयोग रैलियों के बगैर चुनाव कराने का फैसला करता है या नहीं. लेकिन जिस तरह से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, उसे देखते हुए यह संभव है कि चुनाव आयोग रैलियों पर बैन लगा दे.