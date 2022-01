क्या मेनका गांधी वाला इतिहास दोहराएगा? Akhilesh Yadav के खिलाफ Aparna Yadav को लेकर BJP का ऐसा है प्लान

UP Chunav 2022 Akhilesh Yadav vs Aparna Yadav: उत्तर प्रदेश चुनाव (UP Elections 2022) में जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव माहौल और दिलचस्प होता जा रहा है. यूपी (UP News) में सरकार बनाने के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं, इसके साथ ही साथ राजनीति के सभी दांव-पेच का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के साथ-साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनावी समर में कूद पड़े हैं. अखिलेश यादव अपनी गढ़ मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं. हालांकि, बीजेपी उन्हें वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है और उनके खिलाफ सशक्त उम्मीदवार उतारना चाहती हैं.