UP News: हो जाएं तैयार; अब बजने ही वाला है यूपी चुनाव का बिगुल, उत्तर प्रदेश के लिए इस बड़े फैसले से मिले संकेत

UP Election: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में विधानसभा चुनाव (UP Chunav) की तारीखों के ऐलान की सुगबुगाहट तेज हो गई है. अब से किसी भी वक्त चुनाव आयोग यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) की तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं. यूपी चुनाव (UP Election) की आधिकारिक मुनादी से पहले उत्तर प्रदेश को पैरा मिलिट्री फोर्स की टुकरियां मिल गई हैं. यूपी को 150 कंपनी सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स दिया जा रहा है. माना जा रहा है कि चुनाव आयोग (Election Commission) ऐलान से पहले फोर्सों की तैनाती की व्यवस्था कर लेना चाहता है. ऐसे में अब किसी भी वक्त चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव का बिगुल बजा सकता है.