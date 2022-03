UP Exit Poll Result 2022 Live: यूपी में आ रहे हैं योगी या अखिलेश? जानें क्या कहते हैं Poll of Polls के आंकड़े

UP Exit Poll Result Live Update: उत्तर प्रदेश के सातों चरण के चुनाव संपन्न होते ही आज एग्जिट पोल (UP Exit Poll Result 2022 Live) के आंकड़े सामे आ गए. सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में फिर से योगी की बुलडोजर वाली सरकार आएगी या अखिलेश की समाजवादी पार्टी कोई चमत्कार करेगी या फिर कांग्रेस या बसपा बड़ा उलटफेर करेगी, भले ही इन सवालों का सटीक जवाब 10 मार्च को मिलेगा, मगर आज तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल (UP Chunav Exit poll Result Prediction Live) ने यह इशारा कर दिया है कि यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है.