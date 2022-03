UP Exit Poll: इस एग्जिट पोल में बन रही समाजवादी पार्टी की सरकार, BJP की सीटें चौंकाने वाली

UP Exit Poll Result 2022: उत्तर प्रदेश (UP Chunav 2022) में विधानसभा चुनाव के लिए सात चरणों की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें 10 मार्च के नतीजों (UP Chunav Result) पर टिकी हैं. हालांकि, नतीजों से पहले ज्यादातर एजेंसियों के एग्जिट पोल (UP exit Poll) ने भविष्यवाणी कर दी है कि यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है. मगर यह भविष्यवाणी (UP Exit Poll Result) कितनी सही होगी, इसका फैसला 10 मार्च को होगा. फिलहाल, 10 मार्च के नतीजों से पहले अनुमानों का सिलसिला जारी है. अब तक जितने भी एग्जिट पोल (Exit Poll) आए हैं, उनमें ज्यादातर एग्जिट पोल में यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, मगर एक एग्जिट पोल (Deshbandhu UP Exit poll 2022) ऐसा भी है जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है.