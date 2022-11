UP Global Investors Summit 2023: ग्लोबल यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आगाज, योगी आदित्यनाथ हुए शामिल

हाइलाइट्स यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज हुआ. कर्टेन रेजर सेरेमनी में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ. 13 देशों के औद्योगिक विकास मंत्री भी शामिल हुए. 43 देशों के राजदूतों ने UP GIS-2023 में शिरकत की.

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, सभी देशों के राजदूतों से आग्रह है कि वो आए और यूपी में निवेश करें. इस कार्यक्रम का ध्येय राज्य सरकार के द्वारा निवेश को लेकर बनाए हुए माहौल का प्रदर्शन करना भी है. प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है. यूपी जीडीपी में 8 प्रतिशत का योगदान भी करता है. हमारी सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था का माहौल बनाया है जिस से निवेशक बिना किसी भय के निवेश कर सके.

यूपी सीएम ने आगे कहा, राज्य सरकार ease of doing business के साथ साथ ease of starting business पर भी ध्यान दे रही है.प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल विंडो निवेश के लिए निवेश मित्र द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं. 16 हजार किमी की लम्बाई के साथ यूपी में सबसे बड़ी रेल लाइन है. फ्रेट कॉरिडोर भी प्रदेश में है. यूपी ने खुद को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में स्थापित करने का काम भी किया है. 6 एक्सप्रेसवे पूरे हो चुके हैं. यूपी 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का प्रदेश बनने जा रहा है.

वाराणसी में 100 एकड़ में भारत का पहला फ्रेट विलेज बनने जा रहा है. यूपी के 5 शहरों में मेट्रो है. यूपी भारत में फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है. यूपी देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है. ODOP के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है. यूपी भारत का तीसरा फैब्रिक्स उत्पादक भी है. यूपी भारत का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटक स्थल भी है. यूपी भारत में सबसे बड़ी युवा जनसंख्या का केंद्र भी है.

बता दें कि यूपी सरकार के अनुसार, अगले साल यानी 2023 में 10 से 12 फरवरी तक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है. जिसमें 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए 13 देशों के औद्यौगिक मंत्रियों/सचिवों को निमंत्रण भेजा है. इसके अतिरिक्त सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है. जिन देशों के औद्योगिक विकास मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है, उनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा एवं अर्जेंटीना शामिल हैं.

बता दें कि मुख्यमंत्री (CM Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों, सड़क और रेल नेटवर्क के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था के तमाम मजबूत पहलुओं को सामने रखा. यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की इस मुहिम के लिए योगी सरकार अमेरिका, सिंगापुर समेत कई देशों में रोडशो भी आयोजित करने जा रही है. ग्लोबल यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2023 उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए बेहद खास होगा. इस कार्यक्रम में यूपी से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उद्योगिक मंत्री गोपाल नंदी, मंत्री जसवंत सिंह सैनी, मंत्री राकेश सचान और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद रहे.