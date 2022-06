अगले 10 वर्षों में भारत के विकास की ताकत बनेगा यूपी... पढ़ें UP Ground Breaking Ceremony में पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें

Follow us on

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपने और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देगा. उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, सामर्थ्य, समझ, समर्पण आपके सभी सपने, संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा. उन्होंने कहा कि मैं काशी का सांसद हूं, इसलिए इतना चाहूंगा कि कभी समय निकालकर मेरी काशी देखकर आइए. काशी बहुत बदल गई है. विश्व की ऐसी नगरी, अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग-रूप में सज सकती है, ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता-जागता उदाहरण है.

भारत दुनिया का भरोसेमंद साथी

दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है. दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत की परफॉरमेंस की भी सराहना कर रही है. हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं. आज भारत, Global Retail Index में दूसरे नंबर पर है. भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा Energy Consumer देश है. बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से, 84 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड FDI आया है. भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में 417 बिलियन डॉलर यानि 30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का Merchandise Export करके नया रिकॉर्ड बनाया है.

रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े

हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं. इन वर्षों में हम Reform-Perform-Transform के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं. हमने Policy Stability पर जोर दिया है, कॉर्डिनेशन पर जोर दिया है, Ease of Doing Business पर जोर दिया है. हमने अपने Reforms से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है. One Nation-One Tax GST हो. One Nation-One Grid हो, One Nation-One Mobility Card हो, One Nation-One Ration Card हो, ये प्रयास, हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब हैं.

यूपी में प्राकृतिक खेती की अपार संभावनाएं

इस बजट में हमने गंगा के दोनों किनारों पर 5-5 किमी के दायरे में केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है यूपी में गंगा 1100 किमी से ज्यादा लंबी है और यहां के 25-30 जिलों से होकर गुजरती है, प्राकृतिक खेती की बड़ी संभावना यहां बनने जा रही है. तेज विकास के लिए, हमारी डबल इंजन की सरकार Infrastructure, Investment और Manufacturing तीनों पर एक साथ काम कर रही है. इस साल के बजट में साढ़े 7 लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व Capital Expenditure का Allocation इसी दिशा में उठाया गया कदम है.

भारत में दुनिया का सबसे सस्ता डेटा

2014 में हमारे देश में सिर्फ साढ़े 6 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स थे. आज इनकी संख्या 78 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. 2014 में एक GB डेटा करीब-करीब 200 रुपये का पड़ता था. आज इसकी कीमत घटकर 11-12 रुपये रह गई है. भारत दुनिया के उन देशों में है जहां इतना सस्ता डेटा है. 2014 में देश में 100 से भी कम ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं. आज ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या भी पौने दो लाख को पार कर गई है. 2014 से पहले हमारे यहां कुछ 100 स्टार्ट-अप्स ही थे. लेकिन आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्ट-अप्स की संख्या भी 70 हजार के आसपास पहुंच रही है. अभी हाल ही में भारत ने 100 यूनिकॉर्न का रिकॉर्ड भी बनाया है.