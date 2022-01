UP Chunav 2022 LIVE Updates: अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर से ठोकेंगे चुनावी ताल, जानें योगी का शेड्यूल

UP Chunav 2022 LIVE Updates: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और राष्ट्रीय लोकदल (RLD) अपना चुनावी आगाज शुक्रवार को मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) से करेंगे. इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी (Jayant chaudhary) अपना चुनाव प्रचार अभियान संयुक्त रूप से छेड़ेंगे. दोनों नेताओं ने इसके लिए मुजफ्फरनगर को चुना है. उधर, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए प्रदेश के मुख्ममंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ के कंकर खेड़ा में घर-घर जाकर लोगों से वोट की अपील करेंगे. दरअसल, वेस्ट यूपी (West UP) में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को और दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे.

दोनों नेता दोपहर एक बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होटल में करेंगे. जिले के गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी प्रस्तावित है, हालांकि अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत के बाद चले जाएंगे. बता दें कि जयंत चौधरी गुरुवार को ही मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं. उन्होंने अलग-अलग विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से बात की. दरअसल सपा-आरएलडी गठबंधन का प्रचार अभियान मुजफ्फरनगर से शुरू करने के पीछे भी दोनों नेताओं की खास रणनीति है.

दरअसल वेस्ट यूपी में होने वाले चुनाव का संदेश पूरे प्रदेश में जाता है. इस बार वेस्ट यूपी में किसानों और खासकर जाट समाज में उपजी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी के बाद सपा- आरएलडी गठबंधन के नेता यहां से कामयाबी की ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं. वहीं भारतीय जनता पार्टी भी विरोधी दलों की इस रणनीति से वाकिफ है, इसलिए बीजेपी के सभी बड़े नेता पिछले एक माह से लगातार वेस्ट यूपी में सक्रिय हैं.