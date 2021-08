UP Monsoon Session: निशाने पर योगी सरकार, रिक्शा लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक

UP Assembly Monsoon Session latest Update: मंगलवार को मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाए. कांग्रेस (Congress) विधायक रिक्शा लेकर विधानसभा के अंदर पहुंच गए.

लखनऊ. मिशन-2022 (UP Mission 2022) को देखते हुए UP में मंगलवार से शुरू हुए मानसून सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने योगी सरकार (CM Yogi Adityanath) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में आराधना मिश्रा, दीपक सिंह, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सुहेल अख्तर अंसारी जैसे कांग्रेस (Congress) विधायकों का दल एक ओर जहां ठेला और रिक्शा लेकर विधानसभा पहुंचा. तो वहीं दूसरी ओर UP में किसानों की बदहाली, बेराजगारी और मंहगाई जैसे मुद्दे से जुड़े बैनर-पोस्टर लेकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हालांकि इस दौरान कांग्रेस विधायकों की पुलिस से हुई झड़प के बाद पुलिस ने कांग्रेस के ठेले को तो रोक लिया. लेकिन इस दौरान कांग्रेस विधायक रिक्शा चलाते हुए विधानसभा के अंदर पहुंचकर अपना विरोध जताने में कामयाब हो गए.

इस दौरान न्यूज18 से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू (Congress state president Ajay Kumar Lallu) ने कहा ‘हम उत्तर प्रदेश में कोरोना कुप्रबंधन, मंहगाई, कानून-व्यवस्था, बेराजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़, गन्ना किसानों की समस्याओं और तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ प्रर्दशन कर रहे हैं. हम अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस मुख्यालय से सब्जी का ठेला और रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे है. हम इस विधानसभा सत्र के दौरान जनता से जुड़े इन तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर सरकार से जवाब मांगेंगे और जरूरत पड़ने पर गांव, गरीब, किसान और नौजवानों के लिए सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का भी काम करेंगे.’

कांग्रेस ने सरकार को घेरा

इतना ही नहीं कांग्रेस विधान परिषद के नेता एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने वादा किया था कि मंहगाई कम करेंगे. लेकिन मंहगाई बढ़ गई है. डीजल-पेट्रोल आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है. सब्जी-तेल सब कुछ मंहगा हो गया है. बीजेपी सरकार अपने रोजगार देने के भी वादे को पूरा नहीं कर सकी है. अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया है. लोकतंत्र की हत्या की जा रही है. इसके विरोध में हम लोग रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे है. और आम लोगों की हितों के लिए हम आगे भी सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहेंगे.