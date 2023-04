UP नगर निकाय चुनाव: भाजपा संगठन और सरकार की हुई बैठक, रणनीति पर लिया फैसला

राजीव प्रताप सिंहलखनऊ. उत्तर प्रदेश में बीते रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुप्रतीक्षित नगर निकाय चुनाव (UP Nagar Nikay Chunav) का ऐलान कर दिया है. इसके तहत आगामी 4 और 6 मई को दो चरणों में UP में नगर निकाय चुनाव का मतदान और 13 मई को मतगणना कराई जायेगी. जिसके चलते BJP ने भी अपने उम्मीदवारोंं के चयन और नगर निकाय चुनाव को जीतने की तैय़ारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है. इसके तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर UP नगर निकाय चुनाव को लेकर एक अहम बैठक की गई. जिसमें BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्या और ब्रजेश पाठक के साथ योगी सरकार के अधिकांश मंत्री मौजूद रहे.

हालांकि अंत में यूपी के प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी आरके विश्नकर्मा को भी बुलाकर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिये गये हैं. CM योगी आदित्यनाथ के साथ करीब डेढ घंटे तक चली नगर निकाय चुनाव की इस बैठक में न सिर्फ नगर निकाय चुनाव में जीत के रोडमैप को एक-दूसरे के साथ साक्षा किया गया. बल्कि इस दौरान बीते दिनो नगर निकाय चुनाव के लिये मंत्रियों को सौंपे गये विभिन्न जिलों के प्रभार के चलते संबंधित मंत्रियों से उनके जिले का फीडबैक भी लिया गया. इस दौरान एक ओर जहाँ नगर निकाय चुनाव के प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिले में ही कैंप करके लगातार फीडबैक देने के निर्देश दिये गये. तो वहीं दूसरी ओर योगी-मोदी सरकार द्वारा नगर निकाय क्षेत्रों में किये गये हर एक कार्य और उपलब्धियों को चुनाव से पहले घर-घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया.

नगर निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा बैठकमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई इस बैठक के बाद News18 से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि CM योगी और प्रदेश अध्यक्ष ने नगर निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की है. बीजेपी उम्मीदवारों का जल्द से जल्द चयनकर उन्हें टिकट देने समेत अन्य चुनावी प्रक्रियाओं को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है. पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच के ही व्यक्ति को सभी के साथ सामंजस्य बनाकर टिकट दिये जाने की बात कही गई है. सभी को जिलों में कैंप कर चुनाव जीतने की तैयारी करने के निर्देश दिये गये हैं. केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया गया है.

आचार संहिता का पालन करने के लिये निर्देशित किया

इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव संबंधी चर्चा हुई है. सभी लोगों को अनुशासन बनाये रखने और आचार संहिता का पालन करने के लिये निर्देशित किया गया है. कोई अव्यवस्था न हो इसे भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं. प्रत्याशियों का चयन संगठन द्वारा बनाई गये स्क्रीनिंग कमेंटी के जरिये ही किया जायेगा. सभी लोगों को अपने क्षेत्र में रहकर पार्टी के लोगोंं के साथ समन्वय बनाकर चुनाव लड़ने और पार्टी उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं.