Lucknow News: यूपी पुलिस ने Zomato और Paytm के ट्वीट पर एक Quote Tweet किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूपी पुलिस के टि्वटर हैंडल से जागरूकता फैलाने वाले संदेश अक्सर वायरल होते हैं.

यूपी पुलिस का ट्वीट

उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) वैसे तो सोशल मीडिया (Social Media) पर तमाम शिकायतों और सूचनाओं का आदान प्रदान करती रहती है. कई फर्जी एकाउंटों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है. यूपी पुलिस के आधिकारिक एकाउंट से समय-समय पर जागरूकता के मैसेज भी जारी होते हैं. लेकिन कभी-कभी यूपी पुलिस का आधिकारिक ट्विटर एकाउंट हल्के-फुल्के मूड में भी नजर आता है. यहां कुछ ऐसा भी पोस्ट होता है, जो सोशल मीडिया जगत की चेहरे पर मुस्कान ले आता है. हालांकि इस हल्के-फुल्के अंदाज में यूपी पुलिस का संदेश भी छिपा रहता है. यूपी पुलिस का ऐसा ही एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. दरअसल Zomato और Paytm के Tweet पर यूपी पुलिस ने ट्विटर पर एक Quote शेयर किया है. ये Quote अब वायरल हो रहा है.दरअसल Zomato की तरफ से तुकबंदी पोस्ट की गई. जिसमें लिखा गया कि भारत मे हम नहीं कहते, “आई लव यू”, हम कहते हैं, “चाय पियोगे?” और हम ये सोचते हैं कि ये खूबसूरत है. इसके बाद इस ट्रेंड पर पेटीएम की तरफ से एक तुकबंदी ट्वीट की गई. इसमें लिखा गया कि भारत में हम नहीं कहते “आई विल पे यू लेटर”, हम कहते हैं, “बाद में पेटीएम कर दूंगा” और हम सोचते हैं ये खूबसूरत है.अब इस पर यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल की तरफ से लिखा गया है, “यूपी में मां नहीं कहतीं ‘बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा’, बच्चे कहते हैं, ‘मैं यूपी 112 बुला लूंगा.’ और हम सोचते हैं ये खूबसूरत है.” साथ में हैशटैग दिया गया है यूपीपीकेयर्सयूपी पुलिस का ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया है. इस पर अब तक 4 लाख से ज्यादा इंप्रेशंस आ चुके हैं, वहीं 67 हजार से ज्यादा इंगेजमेंट हैं. करीब 500 रिप्लाई आए हैं, जबकि 3 हजार से ज्यादा रिट्वीट हो चुके हैं.बता दें इससे पहले यूपी पुलिस कई और मीम फेस्ट में भी हिस्सा ले चुका है.

इसमें Swiggy के एक ट्वीट पर यूपी पुलिस का रिप्लाई चर्चा का विषय बना था.

यूपी पुलिस का ट्विटर हैंडल लगातार इस तरह से कई ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाता रहता है.