UP School Latest Update: यूपी में सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल-कॉलेज, कल हो सकता है ऐलान

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19 in UP) के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. इसे देखते हुए राज्य में अब सोमवार यानी 7 फरवरी से नौवीं क्लास से ऊपर के स्कूल और कॉलेज दोबारा (Schools reopen in UP) खोले जा सकते हैं. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा.

इससे पहले कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन ने 6 फरवरी तक राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था. इस दौरान स्कूलों को सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की अनुमति दी गई थी. इससे पहले ये आदेश 30 जनवरी तक के लिए लागू किया गया था, जिसकी डेट आगे बढ़ाकर 6 फरवरी कर दी गई थी.

