UP News: गणतंत्र दिवस परेड में यूपी ने किया कमाल, उत्तर प्रदेश को मिला बेस्ट झांकी का अवॉर्ड

UP Tableau News: गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश ने कमाल कर दिया. 26 जनवरी के मौके पर आयोजित परेड में शामिल राज्यों की झांकियों में उत्तर प्रदेश ( best state tableau of Republic Day parade 2022) ने बाजी मार ली है और यूपी को सबसे बेस्ट स्टेट झांकी (UP tableau) का अवॉर्ड मिला है. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कई राज्यों की झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी पहले स्थान पर रही है. वहीं, पॉपुलर च्वाइस कैटेगरी में महाराष्ट्र ने बाजी मारी है और उसे पहला स्थान मिला है.