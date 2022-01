UP Election: योगी, अखिलेश या...10 मार्च को चल जाएगा पता, किसमें कितना है दम, जानें यूपी चुनाव का पूरा कार्यक्रम

UP Elections: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (up vidhan sabha chunav 2022 date announcement) की तारीखों का ऐलान हो गया. उत्तर प्रदेश (UP Election Date) में 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव (UP Chunav) की शुरुआत हो जाएगी और 7 मार्च तक यह सिलसिला चलेगा. उत्तर प्रदेश में इस बार सात चरणों में विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Chunav) होंगे. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election Result Date) के परिणाम 10 मार्च को आएंगे. उत्तर प्रदेश की सियासत में किसमें कितना है दम, इसक पता तो 10 मार्च को ही चलेगा. यूपी में फिर से कमल खिलता है या सपा की साइकिल सियासी रेस जीतेगी, इसका पता 10 मार्च को हो जाएगा. तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी चुनावी कार्यक्रम.