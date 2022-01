UP Election 2022: चुनावी बिगुल बजते ही यूपी में आचार संहिता लागू, क्या है नियम, क्या-क्या होंगे बैन, जानें सबकुछ

UP Election 2022 Schedule Model Code of Conduct in UP: उत्तर प्रदेश में चुनाव (UP Election 2022) की तारीखों के ऐलान से पहले आदर्श चुनाव सहिंता तत्काल प्रभाव से यूपी समेत सभी पांचों राज्यों में लागू हो गई है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान ही चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता (Code of Conduct in UP) लागू हो गई है. राज्य में स्वतंत्र चुनाव के लिए आचार संहिता (Model Code of Conduct) का पालन करना सभी राजनैतिक दलों की जिम्मेदारी होती है. पिछली बार यानी साल 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो गई थी और 36 दिनों बाद यानी 11 फरवरी से 8 मार्च तक सात चरणों में वोटिंग हुई थी.