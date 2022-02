UP Election: यूपी में पहले चरण के लिए वोटिंग आज, 11 जिलों की 58 सीटों पर होगा मतदान, जानें सभी खास बातें

UP First Phase Election Voting: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज यानी गुरुवार को वोटिंग है. आज यानी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) के पहले चरण के लिए मतदान (UP First Phase Election) की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम पांच बजे तक चलेगी. प्रथम चरण के चुनाव में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में 2.28 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. ईपीआईसी कार्ड के स्थान पर मतदाता मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट सहित वोट डालने के लिए 12 प्रकार के पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं.