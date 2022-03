UP Election Results: जानिए BJP के सहयोगी दलों का हाल; क्या सामने आएंगे चौंकाने वाले नतीजे!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के लिए सात चरणों की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें 10 मार्च के नतीजों (UP Chunav Result) पर टिकी हैं. नतीजों से पहले ज्यादातर एजेंसियों के एग्जिट पोल (UP exit Poll) में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिल रही हैं. यूपी चुनाव में भाजपा, अपना दल (एस) (Apna Dal) और निषाद पार्टी (Nishad Party) साथ मिलकर चुनावी सफर में हैं. बता दें कि 403 सीटों में से बीजेपी 376, संजय निषाद के खाते में 16 सीटें हैं लेकिन इसमें 5 सीटों पर भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है. वहीं अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 2022 के चुनाव में 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं. 2017 में अपना दल को 11 सीटें मिली थी.

हर पार्टी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही है. ऐसे में निषाद पार्टी भी भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव 2022 में उतरी है. यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतेगी. दरअसल 2022 चुनाव में बीजेपी ने निषाद पार्टी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी. बीजेपी ने निषाद पार्टी को राजभर की कमी की भरपाई करने के लिए साथ लिया है, जिसके चलते संजय निषाद को एमएलसी भी बनाया है और सीटें भी दी हैं. ऐसे में देखना है कि संजय निषाद अपने समाज निषाद समुदाय को बीजेपी के साथ किस तरह से जोड़ पाते हैं.

‘कुर्मी’ नेता सिद्ध करने की बड़ी चुनौती!

कुर्मी वोटों को बिखराव को रोकने के लिए भाजपा ने अनुप्रिया पटेल से अपना गठबंधन किया है. 2017 के चुनाव में वह 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थीं, जिसमें उन्हें 9 पर कामयाबी मिली थी. इस बार भाजपा के सामने जातीय समीकरण से निपटने के लिए उसने अपना दल को भरपूर सीटें दी हैं. भाजपा इस बार अनुप्रिया को 17 सीटें दी हैं. उनके सामने इन सीटों को जीतने और अपने को कुर्मी नेता सिद्ध करने की बड़ी चुनौती है.

संजय निषाद के दावे में कितना दम?

उधर, खुद को निषादों का बड़ा नेता बताने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की बात करें तो भाजपा ने उन्हे गठबंधन में 16 सीटें दी हैं.

