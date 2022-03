UP Election Results: दूसरे चरण में 55 सीटों पर इनके बीच हुआ था मुकाबला, जानें Live Result अपडेट

UP Assembly Election Result: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों (UP Chunav Result) पर देशभर के नजरें लगी हुई है. सात चरणों में हुये यूपी के चुनाव का (UP Vidhan Sabha Chunav) दूसरा चरण काफी अहम था. इसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदाताओं ने वोट डाले थे. इन सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. देखें इन सीटों की पृष्ठभूमि कैसी रही है. गत बार इन सीटों में से बीजेपी के खाते में कुल 38 सीटें आई थीं. जबकि सपा के पास 15 सीटें थीं. गत विधानसभा चुनावों में इस इलाके में पिछड़ी बसपा ने लोकसभा चुनावों में फिर से अपना वजूद कायम कर लिया था.