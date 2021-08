दोबारा से मिलने लगेंगे वैक्सीनेशन के स्लॉट्स, राजधानी में आज से फिर शुरू होगा मेगा वैक्सीनेशन कैंप

Vaccination camps to start again in Lucknow, easy slot booking, vaccination camps, free vaccine, covid19,covid19 vaccine, pandemic 2021

राजधानी में कई दिनों से लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए स्लॉट नहीं मिल पा रहे थे, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको स्लॉट मिलने के बावजूद बिना वैक्सीनेशन के घर लौटना पड़ रहा है. इन्ही समस्याओं का निवारण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से मेगा वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रहा है. वैक्सीन की कमी अगले 1-2 दिनों में कम हो जाएगी. राजधानी में 3 अगस्त से मेगा वैक्सीनेशन अभियान फिर से शुरू हो गया है. इसकी तैयारियां हो चुकी है. लखनऊ के इमामबाड़ा, नारी शिक्षा निकेतन कॉलेज, केडी सिंह बाबू स्टेडियम और इकाना स्टेडियम में यह अभियान चलाया गया था, लेकिन वैक्सीन की कमी हो जाने से इन केंद्रों में स्लॉट लोगों को नहीं मिल रहे है. कई लोग ऐसे भी है जिनको वैक्सीन का दूसरा डोज़ नहीं लग पा रहा है. अब विभाग दावा कर रहा है कि अगस्त में लोगों को आसानी से वैक्सीन लग पायेगी. टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉ. एनके सिंह के अनुसार, तीन अगस्त से मेगा अभियान शुरू किया जाएगा. इसके लिए विभाग द्वारा टीकाकरण केंद्रों के चयन भी कर लिए गए है. दूसरी डोज़ के लिए फोन करके बुलाएगा सीएम हेल्पलाइन और कमांड सेक्टर

जो लोग पहली डोज लगवाने के बाद निर्धारित समय पर दूसरी डोज लगवाने में असफल रहे हैं. उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है. ऐसे लोगों को चिन्हित कर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (Integrated Command & Control Center) और सीएम हेल्पलाइन से कॉल करके टीकाकरण केंद्र पर बुलाया जाएगा. बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने दिए निर्देश. मुख्य सचिव ने कहा की डीएम व्यापारिक सगठनों और औद्यगिक प्रतिष्ठानों के साथ बैठकें कर टीकाकरण में उनका सहयोग लें. इसके साथ ही बताया गया कि अगस्त के लिए प्रदेश को 2 करोड़ 85 हजार से ज्यादा वैक्सीन की डोज आवंटित की गई है. इसमें से 1 करोड़ 54 लाख 97 हजार 770 वैक्सीन सरकारी केंद्र पर निःशुल्क, और 45 लाख 88 हजार 40 डोज प्राइवेट सेक्टर के लिए है.